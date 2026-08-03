Чистая прибыль «Ленты» за II квартал снизилась на 18,8%

Чистая прибыль «Группы Лента» за II квартал снизилась на 18,8% в годовом выражении и составила 8 млрд руб. Об этом сообщается в отчете компании.

Выручка ритейлера за II квартал выросла на 28,8% год к году — до 341,6 млрд руб. Розничные продажи составили 338,9 млрд руб., увеличившись на 29%.

За первое полугодие чистая прибыль компании снизилась на 17,8%, до 13 млрд руб. Выручка выросла на 26,2% год к году, до 648,5 млрд руб. Розничные продажи составили 643,7 млрд руб., увеличившись на 26,5%.

«Лента» — крупнейшая сеть гипермаркетов в РФ и четвертая среди крупнейших продуктовых ритейлеров страны по выручке. По состоянию на 30 июня под управлением компании находится 346 гипермаркетов, 395 супермаркетов, 4 396 магазинов «у дома». В январе «Лента» объявила о закрытии сделки по приобретению российского бизнеса немецкого DIY-ритейлера OBI. В 2025 году выручка «Группы Лента» составила 1 104 млрд руб.