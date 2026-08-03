Рублю измерили давление

Давление на рубль в августе продолжится, но значительного обвала без геополитических потрясений аналитики не ждут. Центробанк на 3 августа впервые с апреля установил официальный курс евро выше 91 руб. Доллар —79,5 руб. Юань — 11,7 руб. Котировки нефти на фоне эскалации на Ближнем Востоке в последние недели пережили несколько пиков. На закрытии торгов 31 июля баррель марки Brent снова пробил отметку в $90. При этом в августе, по завершении июльского налогового периода, должна снизиться поддержка рубля от экспортеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Возможен ли очередной «черный август» для российской валюты? Это “Ъ FM” обсудил с экономистом Никитой Митрофановым:

«Если посмотреть на статистику за последние 30 лет, то связка августа и сентября девять раз сопровождалась девальвацией рубля. Это во многом связано с сезоном отпусков: многие управляющие активами в этот период менее активно работают на рынке. Если возникает событие, из-за которого участники хотят избавиться от рубля или российских активов, предложение на рынке сокращается, объемы выкупа становятся меньше, и это усиливает давление на курс.

Что касается 2026 года, то, на мой взгляд, нынешний август вряд ли станет исключением. Скорее, рубль будет слабеть, чем укрепляться.

Кроме сезонного фактора есть и другие причины. Например, для российского бюджета было бы выгодно увидеть более слабый рубль в августе-сентябре. Кроме того, начинает восстанавливаться внутренний спрос, в том числе на импортные товары, а это также оказывает давление на национальную валюту. Насколько важны в этой ситуации продажи валютной выручки экспортерами и действия Минфина и ЦБ на валютном рынке? Эти факторы, безусловно, имеют большое значение. Экспортеры сейчас продают на открытом рынке меньше валютной выручки, а значит, поддержка рубля становится слабее. Кроме того, август традиционно считается не самым сильным месяцем для экспорта: снижаются объемы отгрузок нефти и, соответственно, объемы валютной выручки. Это тоже работает в пользу ослабления рубля».

Российский рынок во второй половине июля смог развернутся вверх после рекордных 19 недель обвала. 31 июля индекс Мосбиржи продолжил укрепляться выше 2200 пунктов. Но важнейшим фактором остается геополитика, говорит директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков:

«Достаточно позитивным сюрпризом стало снижение ключевой ставки. При этом прозвучал важный сигнал: если инфляция не покажет существенного ускорения, то позитивные ожидания вполне могут возобладать. Кроме того, за последние пару недель вышел ряд интересных корпоративных отчетов. Они оказались не такими разочаровывающими, как многие ожидали.