Оренбургский студент передал мошенникам два сейфа со сбережениями на 3,3 млн рублей
Накануне в отдел полиции № 2 МУ МВД России «Оренбургское» обратилась 54-летняя местная жительница с заявлением о хищении 3,3 млн руб. Как установили сотрудники полиции, жертвой мошенников стал ее 17-летний сын, который передал им два сейфа с золотом и деньгами.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Злоумышленники позвонили юноше и сообщили о необходимости замены домофона, попросив продиктовать код из SMS-сообщения. Согласившись, молодой человек получил новый звонок: неизвестные заявили, что его личный кабинет на портале Госуслуги взломан, а с его счетов якобы переведены деньги на поддержку ВСУ. В режиме видеоконференцсвязи мошенники попросили показать квартиру, после чего потребовали «задекларировать» все имеющиеся средства.
Следуя инструкциям, студент передал курьеру два сейфа, в которых хранились 2,9 млн руб. и золотые украшения на сумму 350 тыс. руб. После передачи имущества связь с мошенниками прекратилась, и молодой человек понял, что стал жертвой обмана. Общий ущерб составил порядка 3,3 млн руб.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых.