В Борском Самарской области сотрудники УФСБ обнаружили в частном доме 118 кг наркотиков

В селе Борское Борского района Самарской области сотрудники УФСБ обнаружили в частном доме лабораторию для производства синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

По данным силовиков, изготовлением наркотиков занимались двое жителей региона 1988 и 1989 годов рождения.

«Злоумышленники задержаны с поличным сотрудниками УФСБ при силовой поддержке СОБР „Омега” управления Росгвардии по Самарской области. В ходе проведения обследования частного домовладения обнаружено и изъято более 118 кг синтетического наркотического средства а-PVP, а также лабораторное оборудование, используемое для производства указанного запрещенного вещества»,— говорится в сообщении.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере». Подозреваемые заключены под стражу.

Сабрина Самедова