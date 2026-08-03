С экс-главы Нытвы взыскали полученные премии

Бывший глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов должен вернуть в местный бюджет ранее полученные им премии в сумме 628,7 тыс. руб. Как сообщает «Новый компаньон», такое решение вынес Нытвенский суд, удовлетворив иск прокуратуры. Мотивировочная часть постановления суда пока не опубликована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ринат Хаертдинов

Ринат Хаертдинов



Ринат Хаертдинов возглавлял Нытвенский район с 2015 года. Последний раз его полномочия были продлены местной думой в декабре 2024-го. В августе 2025 года он ушел в отставку по собственному желанию.

Ранее выплаченные премии были через суд взысканы с бывшего главы Краснокамского округа Игоря Быкариза. В его случае основанием стали допущенные нарушения антикоррупционного законодательства.