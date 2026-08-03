Глава МЧС допустил возникновение в России непрогнозируемых чрезвычайных ситуаций

Из-за развития технологий Россия может столкнуться с непрогнозируемыми чрезвычайными ситуациями, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков. Он отметил, что также сохраняются угрозы крупных наводнений и пожаров.

«Тесное переплетение разнородных критически важных систем создает условия для возникновения новых, ранее не прогнозировавшихся уязвимостей техносферы. Главную опасность в долгосрочной перспективе представляют каскадные чрезвычайные ситуации, развивающиеся по "эффекту домино". Локальный сбой или инцидент на одном, внешне изолированном узле может мгновенно распространиться на смежные отрасли,— сказал глава МЧС в интервью изданию "Союзники. ОДКБ". — Подобные чрезвычайные ситуации приобретают межотраслевой характер и быстро выходят за рамки одного объекта или ведомства».

Александр Куренков также назвал одной из наиболее острых угроз риск масштабных затоплений из-за переполняемости водохранилищ — в частности, в Казахстане. Помимо этого проблемой являются ландшафтные, степные и лесные пожары. Подобные возгорания «легко преодолевают государственные границы, превращаясь в трансграничные очаги ЧС», предупредил министр. «Борьба с такими пожарами осложняется юридическими и логистическими трудностями пересечения границ спасательной техникой, что делает критически важным предварительное согласование действий и обмен оперативными данными космического мониторинга в формате ОДКБ»,— отметил он.

По оценке МЧС, за полгода 2026 года в России произошло максимальное количество природных катаклизмов за последние пять лет. Самые частые — лесные пожары, паводки и экстремальная погода. «Ведомости» писали, что за первые шесть месяцев в стране от ЧС пострадали более 845 тыс., человек, что в шесть раз больше, чем годом ранее.