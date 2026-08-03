Рейтинговое агентство повысило прогноз кредитного рейтинга «ЭР-Телеком Холдинг»

Рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг АО «ЭР-Телеком Холдинг» с A–.ru до A.ru и изменило прогноз по кредитному рейтингу с позитивного на стабильный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Как сообщает компания, повышение уровня кредитного рейтинга холдинга обусловлено снижением долговой нагрузки на фоне роста операционных результатов, улучшением метрик ликвидности, преимущественно за счет сокращения объема текущих обязательств вследствие уменьшения краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности, а также улучшением метрик рентабельности.

«ЭР-Телеком Холдинг» (торговые марки «Дом.ру», «Дом.ру Бизнес», «Акадо») — российская цифровая инфраструктурная компания. Входит в топ-5 телекоммуникационных операторов страны и в топ-3 крупнейших инвесторов Пермского края. Предоставляет услуги широкополосного доступа (ШПД) в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей, а также поставляет решения для интеллектуальной транспортной системы Москвы.