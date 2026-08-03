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Восемь жителей Брянской области пострадали при ударах БПЛА

Восемь человек получили ранения при ударах беспилотников Вооруженных сил Украины по Климовскому, Навлинскому и Трубчевскому районам Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в Max.

В Климовском районе пострадали трое человек. В Навлинском — двое, в Трубчевском — трое, уточнил господин Ковальчук. По его словам, пострадавшим уже оказали медицинскую помощь.

По данным губернатора, за прошедшие сутки над Брянской областью сбили 124 беспилотника ВСУ. В ночь на 3 августа в регионе дважды объявляли ракетную опасность.

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