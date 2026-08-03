В Перми произошло смертельное ДТП с участием автобуса

Утром 3 августа на Екатерининской улице со стороны улицы Василия Клименко случилось дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает краевая госавтоинспекция, автобус ЛИАЗ под управлением водителя 1972 года рождения при повороте допустил наезд на женщину 1971 года рождения.

По предварительным данным, пешеход переходила проезжую часть по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшествия женщина получила травму, не совместимую с жизнью. По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия.