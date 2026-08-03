Актера и мэра района Анкары Эрдала Бешикчиолу арестовали по делу о коррупции

Суд Анкары арестовал мэра муниципалитета Этимесгут и актера Эрдала Бешикчиолу по делу о коррупции. Помимо него под стражу отправили 39 фигурантов. Об этом сообщает Hurriyet.

Эрдала Бешикчиолу обвинили в получении взятки в 225 тыс. турецких лир ($4,7 тыс.), а также в фальсификации документов о проведении тендеров, вымогательстве и мошенничестве. Помимо мэра, по делу также арестовали его заместителей Мутлу Керимоглу, Тайлана Озгювена и Ихсана Бахри Бейлера, а также других муниципальных чиновников, членов совета директоров компании Etimkent и членов тендерной комиссии.

На заседании обвиняемый сказал, что попросил деньги в долг у своего заместителя, когда находился за границей. По словам Эрдала Бешикчиолу, он вернул деньги после возвращения в Турцию.

Эрдал Бешикчиолу был избран мэром Этимесгута в 2024 году от оппозиционной Народно-республиканской партии. Он известен по ролям в сериалах «Бехзат: Серийные преступления в Анкаре», «Бумажный дом», «Берген» и других.