Хакеры похитили данные 30 тыс. компаний из госреестра Лихтенштейна

Неизвестные хакеры взломали правительственную базу данных Лихтенштейна и похитили сведения о примерно 31 тыс. представителей компаний, фондов и трастов. Власти заявили, что создавали реестр для предотвращения отмывания денег.

Кибератака на созданный в 2021 году «Реестр бенефициарных владельцев» была совершена в ночь на 31 июля, пишет Die Zeit. Однако официально данные об атаке власти подтвердили только 2 августа и объявили о создании специального штаба. Его возглавили премьер-министр Бригитта Хаас и министр юстиции Эмануэль Шедлер, сообщает DPA.

Власти страны заявили, что на данный момент нет подтверждений того, что данные во взломанном реестре были повреждены или изменены. Зачем хакерам потребовались сведения о лицах, фактически стоящих за теми или иными компаниями, и кто мог быть причастен к атаке, пока не установлено.

Лихтенштейн с площадью 160 кв. км и населением около 41 тыс. человек входит в число самых богатых стран мира по ВВП на душу населения. Один из главных секторов экономики — финансовые и банковские услуги. В течение многих лет европейцы обращались к фондам Лихтенштейна для уклонения от уплаты налогов, однако в 2017 году банковская тайна в налоговых вопросах была отменена, указывает Die Zeit.