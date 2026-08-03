Пермский экспортер древесины вошел в процедуру наблюдения

В отношении ООО «Соликамский лесозаготовительный комбинат» введена процедура наблюдения. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края 23 июля. Следующее заседание по делу состоится 26 октября. Первым на это обратило внимание издание «Новый компаньон».

Как следует из определения суда, среди кредиторов СЛЗК числятся ФНС (более 6,9 млн руб.), ООО «Плитпром» (35 млн руб.), а также ПАО «Пермэнергосбыт» (4,1 млн руб.). Представитель ПАО ходатайствовал о совместном рассмотрении заявлений, указав на наличие у должника неплатежеспособности. По мнению заявителя, объединение требований кредиторов ускорит процесс рассмотрения дела. Суд удовлетворил заявленное ходатайство.

В судебном акте указано также, что СЛЗК является экспортером древесины и сопутствующих изделий в Китай, Азербайджан и Узбекистан. На предприятие зарегистрировано несколько объектов собственности, включая три земельных участка, 69 объектов имущества, а также 58 транспортных средств, которые находятся в залоге у налоговой.

ООО «Соликамский лесозаготовительный комбинат» было зарегистрировано в 2001 году. Компания занимается производством шпона, фанеры, деревянных плит и панелей. С сентября этого года руководителем комбината является Алексей Малышев. 90% долей уставного капитала принадлежат Ольге Неясовой, остальными 10% владеет Валентина Катаева. Согласно официальному сайту, СЛЗК было создано более 60 лет назад под эгидой Министерства среднего машиностроения СССР. Тогда в составе предприятия было производство клеенной фанеры, мебели, столярных изделий, строительных деталей, сборных казарм и радиационно-модифицированных изделий.