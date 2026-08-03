В Башкирии заменят лифты за 1,1 млрд рублей

Региональный оператор капремонта в многоквартирных домах в Башкирии заключит контракт на замену и ремонт лифтов в Уфе, Стерлитамаке и Благовещенском районе с нижегородским ООО «Трансэнерго», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 1,11 млрд руб. на 5,5 млн руб. дешевле. Он будет оплачен за счет взносов собственников помещений в МКД. В аукционе также участвовало АО «Щербинский лифтостроительный завод», но оно не подало ценовое предложение.

В течение 2026-2028 годов подрядчик должен отремонтировать или заменить 186 лифтов в 81 доме.

ООО «Трансэнерго», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 1997 года. Компания занимается производством лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек. 90% принадлежит Игорю Ромбальскому, 10% — Виктории Никандровой. Выручка в 2025 году составила 11,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,05 млрд руб.

Майя Иванова