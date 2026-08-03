Дотационным районам Башкирии ограничат кредитование

Министерство финансов Башкирии предлагает запретить дотационным городам и районам республики привлекать коммерческие кредиты для финансирования дефицита бюджета. Проект соответствующих изменений в постановление кабмина «О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан» опубликован для общественных обсуждений.

Сейчас муниципалитеты для получения дотаций должны, например, стремиться к увеличению собственных доходов бюджета, оптимизации расходов (не считая зарплаты бюджетникам), а глава района или города обязан согласовывать проект бюджета на новый год с минфином.

Кроме того, каждую весну районы и города должны предоставлять дорожную карту по взысканию дебиторской задолженности. Общая численность работников муниципальных образований не может увеличиваться без согласия министерства финансов.

Теперь условием получения дотаций будет отсутствие кредитов от банков.

Бюджет Башкирии на 2026 предполагает выделение 2,39 млрд руб. дотаций 31 району республики.

Идэль Гумеров