В Оренбуржье мощности крупного производителя снеков продают за 1,2 млрд рублей

В Оренбургской области на продажу выставлен один из крупнейших региональных производителей снековой продукции — компания «Сордес», которая специализируется на выпуске семечек, чипсов и сухариков. Информация размещена на сайте объявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Стоимость объекта составляет 1,2 млрд руб. Как указано в объявлении, предприятие работает в штатном режиме, имеет производственную базу, оборудование, складские помещения, товарные знаки и действующие контракты. Причины продажи не раскрываются.

Производственный комплекс расположен на двух земельных участках общей площадью 20,5 тыс. кв. м в южной части Оренбурга, в районе промышленных предприятий. В состав комплекса входят производственно-складские помещения площадью 4600 кв. м и 1403 кв. м, ангары (2160, 350 и 360 кв. м), административно-бытовое здание, лаборатория, весовая, отапливаемый гараж на 6 машино-мест, слесарный цех и прачечная.

Производство оснащено оборудованием для очистки, калибровки, сушки и обжарки семян, а также линиями упаковки. В наличии зерносушилка на газовом топливе, автоматическая машина для соления, жарочная печь, обжарочный аппарат непрерывного действия, дражировочная машина, азотная установка и холодильная камера для хранения готовой продукции.

Комплекс обеспечен собственной котельной, трансформаторной подстанцией на 10 тыс. В, центральным водоснабжением и канализацией. Территория охраняется круглосуточно, оснащена системой видеонаблюдения и контроля доступа.

Георгий Портнов