«ПФП-группа» приобрела в Москве историческую усадьбу Строгановых

Пермская финансово-производственная группа (ООО «ПФП-группа») приобрела на торгах, организованных АО «ДОМ.РФ», объект культурного наследия — историческую усадьбу Строгановых XVIII–XIX веков, расположенную в Москве. Сумма сделки составила 552,65 млн руб. Памятник архитектуры федерального значения приобретен для памяти о роде Строгановых и его исторической роли для России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

«ПФП-группа» планирует комплексное восстановление усадьбы. Будет проведена научная реставрация здания с сохранением подлинных элементов декора и воссозданием исторической атмосферы. Прилегающую территорию благоустроят и восстановят элементы исторического ландшафта. В усадьбе создадут новое, уникальное пространство притяжения для проведения выставок, музыкальных фестивалей, просветительских лекций, образовательных и культурных проектов. «Мы стремимся возродить облик усадьбы Строгановых на Яузе, открыть новый культурный центр притяжения в Москве для сохранения исторического наследия России»,— заявил председатель совета директоров ООО «ПФП-группа» Андрей Кузяев.

Как указано на сайте ДОМ.РФ, история усадьбы началась в 1751 году, когда барон Сергей Григорьевич Строганов получил участок на берегу Яузы, где построил дворец по заказу графа Александра Сергеевича Строганова. Перед домом разбили парк, а у южной границы усадьбы соорудили хозяйственные и жилые постройки. С течением времени москвичи стали называть усадьбу «дачей Строгановых». С 1828 года усадьба перешла к купцам Алексеевым, которые основали на земле суконную фабрику и перестроили ряд зданий. В начале XIX века в усадьбе жил архитектор А. Н. Воронихин, который проектировал известнейшие усадьбы и особняки Строгановых.

Здание выполнено в стиле классицизма. Центральная двухэтажная часть с южной (парадной) стороны украшена шестиколонным коринфским портиком. Боковые крылья с главного фасада заканчиваются шестиколонными ионическими портиками. До 1817 года главный усадебный дом был одноэтажным, с небольшим мезонином над центральной частью. Позже вместо мезонина над центральной частью устроили полноценный второй этаж. В 1828 и 1859 годах здание несколько раз перестраивали, добавляли пристройки.