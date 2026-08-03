Бадахшанский узел

Контроль над территорией и внутренняя стабильность являются ключевым козырем талибов как во внутриполитических процессах, так и во взаимодействиях с внешним миром. Однако события последнего месяца в провинции Бадахшан показывают, что этот фундамент пытаются выбить у них из-под ног. Сегодня эта провинция стремительно превращается в одну из самых горячих точек на карте Афганистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Омара Нессара Фото: из личного архива Омара Нессара

О том, что ситуация деградирует, говорят не абстрактные прогнозы, а сухие факты с мест. Безусловно, говорить о кардинальном переломе ситуации или полной потере контроля со стороны Кабула пока преждевременно. Тем не менее системный характер кризиса и масштаб возникшей угрозы, особенно контрастирующие с затишьем прошлых лет, наглядно иллюстрируют три недавних эпизода.

Эпизод 1. Тревожным сигналом стала гибель высокопоставленного представителя провинциальных властей. Речь идет о начальнике управления информации и культуры Забиулле Амири, который стал жертвой вооруженного нападения. В управлении полиции провинции подтвердили, что инцидент произошел 28 июля на трассе, соединяющей населенные пункты Бахарак и Файзабад. Злоумышленники применили тактику, ранее характерную для талибов в отношении чиновников прежнего правительства — они передвигались на мотоциклах. В ходе вооруженного столкновения с охранниками погибшего чиновника один из нападавших был убит на месте, а второй был задержан.

Эпизод 2. 24 июля оппозиционное движение «Фронт освобождения Афганистана», тесно связанное с офицерами бывшей афганской армии, заявило о продолжительном вооруженном противостоянии с силами талибов в уезде Зибак. Подобные заявления оппозиционных групп в период правления талибов традиционно воспринимаются с осторожностью, поскольку они редко получают независимое подтверждение. Однако в данном случае факт боестолкновения был официально признан и противоположной стороной. Так, начальник штаба армии в правительстве талибов Фасихуддин Фитрат подтвердил, что инцидент действительно имел место, но при этом уточнил, что атакующие понесли значительные потери и в результате ответных действий были отброшены.

Эпизод 3. 17 июля группа вооруженных лиц, именующая себя «Сепахиан-е Майхан» (что переводится как «Солдаты отечества»), предприняла дерзкую акцию, захватив на несколько часов здание администрации в уезде Яфтал. Представители местных властей впоследствии подтвердили данный факт, признав, что указанная территория на непродолжительное время вышла из-под их контроля. Примечательно, что это событие является беспрецедентным за почти пятилетний период нахождения талибов у власти. Это первый случай, когда район, пусть и временно, перешел под контроль оппозиционных сил. Согласно имеющейся информации, вооруженные лица проникли в здание без сопротивления, разоружив находящиеся там силы безопасности талибов, после чего водрузили свой флаг над административным центром, где он оставался вплоть до утра следующего дня.

Эти три инцидента показывают, что вызов Кабулу брошен сразу на трех уровнях: управленческом, военном и идеологическом.

Гибель чиновника призвана показать уязвимость административного аппарата, многочасовой бой должен показать способность оппозиции вести продолжительную войну, а поднятый флаг нанес болезненный удар по репутации власти.

Очевидно, что выбор Бадахшана в качестве эпицентра нестабильности обусловлен его стратегическим статусом. Провинция сочетает в себе сложный комплекс внутренних и внешних особенностей. С одной стороны, здесь сохраняется социально-этническое недовольство: споры вокруг контроля над ресурсами и методами борьбы с наркопроизводством ранее уже приводили к протестам местного таджикского населения. Стремясь сбалансировать ситуацию, Кабул привлекает местных уроженцев, таких как начальник генштаба Фасихуддин Фитрат, к государственному управлению, однако этого ресурса лояльности недостаточно.

С другой стороны, уникальное географическое положение Бадахшана на стыке границ с Таджикистаном, Китаем и Пакистаном интернационализирует конфликт. Ссылки официальных афганских лиц на то, что антиталибские вооруженные группы укрываются на пакистанской территории, лишь обостряют и без того сложные отношения с Исламабадом.

На фоне застарелых споров вокруг активности членов пакистанского крыла талибов системная нестабильность в Бадахшане рискует стать картой в геополитической игре соседних стран. Трудно предсказать, какие масштабы примет нынешний кризис в Бадахшане, но ясно одно: локальные афгано-пакистанские трения начинают расшатывать общую систему региональной безопасности. Если стабильность в этой провинции будет утрачена, последствия этого кризиса неизбежно выйдут за рамки границ Афганистана и затронут государства по ту сторону Амударьи.

Омар Нессар, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН