Глава СКР взял на контроль дело о нарушении прав детей в Чапаевске

В Чапаевске выявлены факты ненадлежащего исполнения многодетной матерью родительских обязанностей. По данным в соцмедиа, без должного присмотра проживают пятеро несовершеннолетних детей. СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по региону Павлу Олейнику представить в центральный аппарат ведомства доклад о расследовании и установленных обстоятельствах.

Георгий Портнов