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Глава СКР взял на контроль дело о нарушении прав детей в Чапаевске

В Чапаевске выявлены факты ненадлежащего исполнения многодетной матерью родительских обязанностей. По данным в соцмедиа, без должного присмотра проживают пятеро несовершеннолетних детей. СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Председатель СКР Александр Бастрыкин

Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по региону Павлу Олейнику представить в центральный аппарат ведомства доклад о расследовании и установленных обстоятельствах.

Георгий Портнов