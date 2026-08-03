Глава СКР взял на контроль дело о нарушении прав детей в Чапаевске
В Чапаевске выявлены факты ненадлежащего исполнения многодетной матерью родительских обязанностей. По данным в соцмедиа, без должного присмотра проживают пятеро несовершеннолетних детей. СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Председатель СКР Александр Бастрыкин
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по региону Павлу Олейнику представить в центральный аппарат ведомства доклад о расследовании и установленных обстоятельствах.