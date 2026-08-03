За пять месяцев 2026 года предприятия Прикамья улучшили финансовые показатели на 51,9%

По данным Пермьстата за январь — май 2026 года организациями Пермского края, без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций и организаций с численностью до 15 человек, получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 272,7 млрд руб., что на 51,9% выше уровня аналогичного периода 2025 года.

В целом по краю 65,2% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью. Ее размер — 301,2 млрд руб.— на 50,8% выше показателя января — мая 2025 года. В то же время убыток нерентабельных организаций также вырос на 40,4% и составил 28,6 млрд руб.

Организациями промышленного производства за январь — май 2026 года также получен положительный сальдированный финансовый результат, который сложился в сумме 252,2 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края за отчетный период составила 53,6%, а прибыль по ним — 274,1 млрд руб. (на 67,2% выше аналогичного показателя за январь — май 2025 года).

Наиболее прибыльными организациями за пять месяцев года оказались предприятия по добыче полезных ископаемых — их результат увеличился в 5,3 раза, по производству текстильных изделий — в 2,6 раза, производству кокса и нефтепродуктов — в 2,5 раза, производству лекарственных средств — в 3,1 раза.