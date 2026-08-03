В центре истории города новый уровень жизни – клубный дом на Достоевского, 16
Как совместить камерность клубного дома с инфраструктурой большого города? Встретить вечер без шума и суеты, отдохнуть от безумного ритма дня городской жизни, а утром, полностью отдохнувшим, включиться в круговорот делового мира. Новый строящийся клубный дом на Достоевского, 16, от группы «Дипломат» – для тех, кто не готов к компромиссам.
Преимущества центра крупного города – работа, учеба, разнообразный досуг – все в шаговой доступности. Но удаленность от загруженных магистралей обеспечит комфортное проживание без привычной суеты мегаполиса.
Рассвет и утренний кофе на своей террасе, пение птиц в парке, ограниченный круг соседей – все это поможет жить в условиях повышенного уровня комфорта, приватности и безопасности, где акцент сделан не на массовость, а на качество жизни для ограниченного круга жильцов. Девелопер – группа «Дипломат» – постарался предусмотреть в проекте все преимущества клубного дома.
Найти подходящее место для клубного дома в центре крупного города – непростая задача.
Дом должен соответствовать принципу приватности. Площадка на Достоевского, 16 –исторический центр, место зарождения Перми. Здесь в шаговой доступности сосредоточена развитая инфраструктура мегаполиса: социальные, коммерческие и культурные объекты. Рядом – высокорейтинговые школы №2, 146, гимназия №17, частные учебные заведения: Ломоносовский лицей, «Январь», «Азбука успеха». В пешей доступности – лучшие детские сады и вузы, а также театры, набережная, рестораны и медицинские центры.
Дом расположен в зеленом центре города, прилегающем к ул. Ленина и Екатерининской, рядом со сложившейся лесопарковой зоной: Анастасьевским сквером, экопарком долины реки Егошихи, Успенским храмом и парком на ул. Достоевского.
Несмотря на близость развитой инфраструктуры, дом расположен в отдалении от загруженных транспортных магистралей, что обеспечивает приватность его жителям.
«Мы постарались сохранить привычную городскую инфраструктуру, но избавиться от всего, что утомляет: от шума и суеты. Для нас важно создать тихую локацию, где человек сможет спокойно отдыхать, находясь в центре города», – поясняет концепцию проекта генеральный директор ГК «Дипломат» Владимир Яцук.
В новом доме на Достоевского, 16, всего 49 квартир. Ограниченное число соседей гарантирует комфортную социальную среду без лишнего шума и суеты.
В архитектуре и выборе материалов девелопер делал ставку на создание приватности и тишины, а также предусмотрел условия для безбарьерной среды. Конструкция дома будет выполнена из монолитного железобетонного каркаса с кирпичными стенами. Материалы отделки подобраны таким образом, чтобы обеспечить качественную изоляцию и сохранить внешний вид дома на долгие годы.
Технические помещения изолированы от жилых, что позволит снизить шум и вибрации. Жильцы верхнего этажа станут обладателями собственных террас. В пользовании жителей предусмотрена частная эксплуатируемая кровля с личной террасой. В доме предусмотрена собственная котельная и современные инженерные решения.
Тщательно продумана эргономика помещений: трехметровые потолки, панорамные окна и специально проработанные планировочные решения для максимального комфорта резидентов. Клубный дом на Достоевского, 16, позволяет жить в центре города, не жертвуя тишиной и безопасностью.
Несмотря на небольшое количество предлагаемых квартир, девелопер предусмотрел разнообразие планировочных решений. Здесь есть студии от 43 кв. м с панорамным остеклением и видом на историческую часть города, а также двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры для больших семьей площадью до 151 кв. м.
Чтобы не ограничивать своих будущих жильцов при выборе интерьерных решений, застройщик выбрал формат отделки shell & core («каркас и оболочка»), чтобы дать возможность подстроить пространство под свои идеи.
На сегодня для покупателей доступны шесть лотов квартир площадью от 43,1 кв. м до 73 кв. м по специальной стоимости от 10,5 млн руб.
Завершение строительства запланировано на II квартал 2028 года.
Группа «Дипломат»:
Офис продаж: г. Пермь, ул. Екатерининская, 177а
+7 (342) 201-54-63
https://достоевского16.группа-дипломат.рф/
https://группа-дипломат.рф/
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