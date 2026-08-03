Аэропорт в Березниках подешевел до 104 млн рублей

Владелец бывшего аэропорта в Березниках Александр Флегинский снизил стоимость на продаваемый им актив. Согласно объявлению на сайте «Авито», с 21 июля объект стоит 104 млн руб. Еще в марте предприниматель был готов расстаться с активом не менее, чем за 180 млн руб. В январе 2025 года объявление было опубликовано с ценой 390 млн руб.

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Помимо земельного участка 135 га, продается имущественный комплекс зданий промышленного, логистического и административного назначения общей площадью 8 тыс. кв. м. В частности, там есть гостиница-общежитие, гаражи, котельные, склады, капитальные скважины с артезианской водой. Также там оборудована парковка, рассчитанная на 500 машино-мест. Объект предлагается к продаже, аренде или обмену.

Имуществом бывшего аэропорта управляет ООО «Аэропорт Березники». Регулярные рейсы в порту не выполняются с 2001 года — тогда объект был исключен из федерального реестра гражданской авиации. Асфальтобетонная полоса аэропорта длиной 1,5 тыс. м была рассчитана на прием воздушных судов весом до 30 т. Потом она периодически использовалась для нужд малой авиации. В сервисах для планирования полетов объект указан как «заброшенный аэродром».

В 2008 году имущественный комплекс аэропорта приобрел пермский бизнесмен, бывший депутат краевого заксобрания Александр Флегинский. В 2023 году ФНС добивалась банкротства ООО «Аэропорт Березники», но предприятие расплатилось с долгами.