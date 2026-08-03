Бывший краевой министр занялся торговлей топливом и металлом

Экс-глава Минэкономразвития Пермского края Леонид Морозов учредил и возглавил пермское ООО «Традор Глобал Маркетс» (ТГМ). Согласно данным RusProfile, общество было зарегистрировано на прошлой неделе в Перми по адресу: ул. Ленина, 64. По этому же юридическому адресу располагается ООО «Финдом», где экс-чиновник трудится первым замгендиректора.

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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Леонид Морозов

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Основной вид деятельности ООО «ТГМ»: оптовая торговля топливом, рудами, металлами и химическими веществами.

Весной 2025 года господин Морозов, а также сын покойного президента «Соликамскбумпрома» Виктора Баранова Кирилл учредили ООО «БМ-Логистик» с основным видом деятельности «торговля лесоматериалами и строительными материалами». Выручка за год этого ООО составила 65 млн руб., и почти столько же составила чистая прибыль — 63 млн руб.

Леонид Морозов работал в должности вице-премьера — министра экономического развития Пермского края с 2014 года по январь 2017-го.