Суд привлек делу о банкротстве АО «Соликамскбумпром» его президента и акционеров

Арбитражный суд Пермского края в ходе заседания об обоснованности заявлений о банкротстве АО «Соликамскбумпром» привлек к участию в деле президента общества Наталию Ступникову. Также к делу привлечены председатель совета директоров АО Валерий Писоцкий, аффилированные компании ООО «СПБ-Инвест», ООО «Бикор», ООО «Сопапэкс», а также Татьяна и Кирилл Барановы. Последние являются членами семьи скончавшегося экс-президента АО «СБП» Виктора Баранова. Явка привлеченных к делу участников признана судом обязательной, следует из определения. Также суд поручил должнику принять меры по погашению задолженности и урегулированию спора мирным путем.

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Кроме этого, суд путем случайной выборки определил возможные саморегулируемые организации, из числа членов которых будет выбран арбитражный управляющий. В их числе оказались Некоммерческое партнерство СРО «Развитие, Ассоциация «Межрегиональная СРО “Содействие”», а также Союз арбитражных управляющих «Созидание».

Напомним, сейчас в Арбитражном суде Пермского края рассматривается вопрос о начале процедуры банкротства АО «Соликамскбумпром» (СБП). Мажоритарные кредиторы (в их числе ООО «УК “Интеллект Капитал”», ПАЛ «Пермэнергосбыт», «Газпром межрегионгаз Пермь» и другие) настаивают на введении в отношении предприятия процедуры наблюдения. Предприятие продолжает генерировать миллионные долги — на сегодняшний день сумма задолженности перед кредиторами составляет свыше 4 млрд руб. На часть имущества СБП наложен арест. Сейчас в отделе судебных приставов по Соликамску на исполнении находится 106 исполнительных производств на сумму более 489 млн руб. Рассмотрение вопроса об обоснованности заявлений о банкротстве СБП ранее было отложено на 1 сентября.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основное направление деятельности — производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным цик­лом производства (от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции). Основная часть акций принадлежит наследникам Виктора Баранова и топ-менеджменту, а также связанным с ними структурам; еще 5,21% акций находятся в собственности ООО «Калиостро кэпитал». Чистый убыток общества по итогам 2025 года составил 4,8 млрд руб.