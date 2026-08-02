На водителя катера завели дело за наезд на девочку в Саратовской области
В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования 6-летнего ребенка катером. Судоводителя задержали, с ним работает следствие, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СКР.
Пьяный судоводитель на «Волжанке» сбил девочку на Волге под Саратовом
Фото: Западное МСУТ СКР
По версии следователей, накануне пьяный 54-летний мужчина, управляя маломерным судном «Волжанка», наехал на девочку, находившуюся в воде. При этом судоводитель не выбрал безопасную скорость и не посмотрел по сторонам. Инцидент произошел на участке акватории Волги Волгоградского водохранилища в Марксовском районе. Ребенок получил телесные повреждения и находится в больнице.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью). Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.