Футболисты «Оренбурга» крупно проиграли «Зениту» в матче РПЛ

В воскресенье, 2 августа, в рамках 2-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/2027 футболисты «Оренбурга» принимали санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась победой гостей со счетом 0:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пронин / Коммерсантъ Фото: Андрей Пронин / Коммерсантъ

Все три мяча «Зенита» забил Максим Глушенков. Петербуржцы с шестью очками занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с тремя баллами находится на девятой позиции.

В следующем туре «Оренбург» встретится с казанским «Рубином» 9 августа, а «Зенит» в этот же день проведет матч с «Родиной».

Андрей Сазонов