Перевозивший зерно грузовик загорелся в Севастополе

В районе спуска к Севастополю с Президентской дороги загорелся грузовик с зерном. Сообщение о возгорании поступило в МЧС города. Площадь возгорания составила около 20 кв. м.

Открытое пламя удалось ликвидировать, в настоящий момент специалисты продолжают проливку транспортного средства. По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

По предварительной информации городской Госавтоинспекции, инцидент произошел на 276 км 350 м автодороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. 52-летний водитель КАМАЗа с прицепом, перевозившего зерно, заметил неисправность тормозов и экстренно затормозил, прижавшись к отбойнику. В кабине в этот момент началось возгорание, после чего прицеп опрокинулся, и зерно рассыпалось по дороге.

Водитель не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции находятся на месте происшествия, оказывают помощь, выясняют причины и нормализуют движение транспорта.