У жены экс-депутата ЗС государство изымет памятник архитектуры

Арбитражный суд Пермского края 27 июля в рамках дела о банкротстве экс-депутата заксобрания Пермского края Виктора Плюснина и его супруги отказался включать в конкурсную массу должника два объекта недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Согласно карточке дела, речь идет о нежилом здании в Добрянке по адресу ул. Тельмана, 2 площадью 259 кв. м. и земельном участке по этому же адресу площадью 282 кв. м. Собственником спорного имущества до настоящего времени является Лариса Плюснина, супруга экс-депутата.

В июне администрации Добрянского округа ходатайствовала в суде об исключении из конкурсной массы вышеуказанной недвижимости. В своем отзыве чиновники указали, что из-за арестов, наложенных в рамках уголовного дела господина Плюснина, лишены возможности осуществлять свои права и обязанности собственника объектов культурного наследия.

Управляющий супругов Плюсниных заявил, что не включал в конкурсную массу спорные объекты недвижимости. Основанием стало решение местного суда, который еще в 2023 году удовлетворил требования госинспекции по охране объектов культурного наследия об изъятии у господи Плюсниной здания на ул. Тельмана, 2, поскольку объект являются объектом культурного наследия регионального значения - памятником градостроительства и архитектуры «Правление Добрянской подзаводской волости». По решению суда, оно должно быть передано в муниципальную собственность.

В итоге суд отказал в требовании мэрии Добрянки: так как невозможно исключить из конкурсной массы имущество, которое не включено и не может быть включено в конкурсную массу.

2-этажное кирпичное здание правления Добрянской подзаводской волости построено во 2-й половине XIX века. Это правление ведало делами крестьян, проживавших как в самом заводском посёлке, так и в соседних деревнях. Один этаж занимала земская школа для крестьянских детей.

После 1917 года, ликвидации сословных и земских органов, здание было передано под школу полностью. После 1953 года в дом бывшего заводского волостного правления въехала Добрянская центральная районная библиотека. После этого в течение нескольких лет в старом доме на берегу залива находилось Бюро технической инвентаризации (БТИ), а затем здание выкупила жена депутата. На начало 2013 года сохранность этого здания, памятника архитектуры 2-й половины XIX века, вызвало большую тревогу. Здание находится в полуразрушенном состоянии, над ним нависла угроза полного уничтожения.

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин был признан банкротом 29 февраля 2024 года. В мае 2025 года господин Плюснин был взят под стражу в зале суда, где апелляционная инстанция приговорила его к 5 годам 9 месяцам лишения свободы по уголовному делу о мошенничестве. Как установили следствие и суд, преступление совершено при строительстве жилого дома для детей-сирот на 400 квартир за бюджетный счет в Добрянке. По данным СУ СКР по Пермскому краю, при строительстве использовались материалы намного хуже по качеству, чем было предусмотрено в контракте, а стоимость работ была завышена.