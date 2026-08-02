Баскетбольный клуб ЧБК подписал контракт с центровым сборной России

Челябинский баскетбольный клуб ЧБК подписал трехлетний контракт с 20-летним центровым из системы ЦСКА Захаром Лавреновым, сообщает пресс-служба клуба.

208-сантиметровый центровой — воспитанник тюменского баскетбола, в 2014 году переехал в Подмосковье. С 2014 по 2021 год тренировался в СШОР Мытищи. Сезоны 2021–2023 провел в системе санкт-петербургского «Зенита». Сезон 2023/24 отыграл в молодежке «Руны», после чего перешел в систему ЦСКА, где прошел молодежную вертикаль. Становился серебряным призером Суперлиги (2025) и серебряным призером Молодежной лиги ВТБ (2025). В апреле 2026 года был отправлен в аренду в команду Единой лиги ВТБ «Пари НН». В августе прошлого года Лавренов дебютировал в составе национальной сборной России в товарищеских матчах против сборной Египта.

В ЧБК считают подписание игрока большой удачей.

«Он, как и часть других наших игроков, обладает опытом выступлений в Единой лиге ВТБ, а также опытом игры за основную сборную страны. Мы видим в нем огромный потенциал, который вместе постараемся реализовать»,— подчеркивает спортивный директор клуба Сергей Доманов.

Дмитрий Моргулес