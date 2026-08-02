Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров в аэропорту Самары

Транспортные прокуроры в аэропортах контролируют соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и своевременное оказание им услуг, сообщила в воскресенье Приволжская транспортная прокуратура, отметив, что задержки авиарейсов в этот день произошли в целом ряде городов европейской части России, в том числе в Самаре и Ульяновске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что в аэропортах, где произошли многочисленные задержки авиарейсов организованы мобильные приемные. Также транспортная прокуратура рекомендует в случае нарушений прав пассажиров обращаться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры.

Как отмечается на сайте Роспотребнадзора, в соответствии с законодательством, даже при небольшой задержке авиарейса пассажирам бесплатно предоставляют место в камере хранения для багажа. Пассажирам с детьми до семи лет должны дать доступ в комнату матери и ребенка. При задержке более двух часов авиакомпании должны обеспечить пассажиров прохладительными напитками и дать возможность сделать два телефонных звонка или отправить два электронных сообщения за счет авиакомпании. При задержке более четырех часов должно быть обеспечено пассажирам горячее питание (если задержка продолжается, питание должны предоставлять регулярно: каждые 6 часов в дневное время и каждые 8 часов — в ночное). При задержке более восьми часов днем или более шести часов ночью авиакомпания обязана разместить пассажиров в гостинице с обеспечением доставки в отель и обратно в аэропорт.

В воскресенье утром из-за беспилотной опасности на длительное время были закрыты аэропорты Самары, Оренбурга и Ульяновска. В аэропорту Самары Курумоч были задержаны 10 авиарейсов, еще два (в Москву) — отменены, в аэропорту Оренбурга задержаны пять авиарейсов, в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) задержаны два авиарейса Ульяновск — Москва.

Андрей Васильев