В Ульяновске покупатель автомобиля стал жертвой мошенника

В полицию Железнодорожного района Ульяновска обратился 43-летний местный житель с заявлением о мошенничестве, сообщило региональное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Полицейским он сообщил, что в сети Интернет на сайте компании, якобы оказывающей посреднические услуги по продаже подержанных транспортных средств, нашел «выгодное предложение» о покупке автомобиля иностранного производства.

Заинтересовавшись, мужчина связался с «менеджером» ресурса, не подозревая, что разговаривает с мошенником, и согласовал условия сделки. Затем он оплатил полную стоимость автомобиля, переведя 890 тыс. руб. на указанный псевдоменеджером счет.

После произведенной оплаты мошенник перестал отвечать на звонки и сообщения, но покупатель продолжал надеяться на поставку автомобиля. И лишь после того как в согласованные сроки автомобиль так и не был поставлен по указанному адресу, он понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию.

В полиции рекомендуют при совершении покупок по объявлениям в сети Интернет обращать внимание на подозрительно низкую стоимость и отсутствие возможности приобрести товар за наличные. «Обязательно попросите продавца подтвердить реальное наличие товара фотографиями с нескольких ракурсов. И обратите внимание: если у продавца отсутствуют контакты и нет возможности самовывоза, возможно он является мошенником»,— рекомендуют в региональном УМВД.

Андрей Васильев