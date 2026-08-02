В аэропорту Оренбурга из-за опасности БПЛА задержаны пять авиарейсов

В Оренбургской области в 6:45 утра воскресенья, 2 августа, была объявлена опасность БПЛА, позднее, в 8:03 был объявлен план «Ковер», в соответствии с которым был закрыт аэропорт Оренбурга на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем канале мессенджера «Макс» сообщил губернатор региона Евгений Солнцев, отметив, что в связи с мерами борьбы с БПЛА вводятся ограничения мобильной связи вплоть до ее полного нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Как сообщает Росавиация, ограничения по аэропорту Оренбурга были сняты в 12:38 по местному времени. В связи с введенными ограничениями в аэропорту Оренбурга задержаны пять авиарейсов: в Минеральные Воды, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Сочи и Баку.

Также в связи с беспилотной опасностью в 5:17 воскресного утра были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ульяновск (Баратаевка). Как сообщает Росавиация, сняты ограничения по Ульяновску были в 10:58 по местному времени. В связи с вводимыми ограничениями задержаны вылеты двух авиарейсов Ульяновск — Москва авиакомпаний «Россия» (до 13:00) и «Победа» (до 14:00).

Как сообщило в воскресенье Минобороны РФ, за минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 16 регионами европейской части России.

Андрей Васильев