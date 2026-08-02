В пермском аэропорту отменяются и задерживаются рейсы

В пермском аэропорту задерживается вылет шести рейсов. Согласно онлайн-табло, борт авиакомпании «ЮТэйр» вылетит в Сургут на четыре часа позднее — в 17:40. Рейс «России» до Санкт-Петербурга теперь назначен на 18:20 вместо 14:20, рейс «ЮВТ Аэро» в Казань задержан до 16:00. Также на два часа позже вылетят два борта авиакомпании «Россия» до Москвы. Задерживается и международный рейс — в Шарм-эль-Шейх до 20:20. Один рейс «Аэрофлота» до Москвы отменен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

На прилет задерживаются те же направления, а также возвращение борта из Горно-Алтайска. Вместо 14:40 Bombardier авиакомпании «ЮВТ Аэро» приземлится в краевой столице в 15:30.

Сегодня с 9:27 на территории Прикамья введен режим «Беспилотная опасность», а также режим «Ковер» в радиусе 100 км. Официальных сообщений об атаке региональной инфраструктуры вражескими беспилотниками пока не было.