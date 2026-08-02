В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотников

В Татарстане в 09:15 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Альметьевск, Бугульму, Заинск, Елабугу, Нижнекамск и Набережные Челны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Бугульма, Заинск, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны отменена», — говорится в сообщении.

Угрозу атаки объявили в 05:42, во время действия режима в аэропортах республики ввели ограничения на полеты.

В Татарстане продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Анна Кайдалова