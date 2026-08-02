Под Саратовом заработала горячая линия для пострадавших от БПЛА

В Энгельсском районе открыта горячая линия по вопросам помощи пострадавшим от атаки БПЛА жителям. На месте работает оперативный штаб, сообщил глава района Максим Леонов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Энгельсском районе открыли горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА

Фото: t.me / leonovmg В Энгельсском районе открыли горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА

Фото: t.me / leonovmg

Жильцы домов, пострадавших в результате атаки дронов, могут позвонить по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (8453) 56-71-29, 95-42-23. Также обращения принимаются в администрации Энгельсского района на пл. Ленина, 30, кабинет 22. Жители могут обратиться за предоставлением жилья и для подачи заявлений о поврежденном имуществе.

Сейчас на месте работают специальные службы. На территории поврежденного дома организована охрана.

Марина Окорокова