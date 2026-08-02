В Энгельсе при атаке БПЛА поврежден жилой дом

В Энгельсе в результате атаки вражеских дронов поврежден многоквартирный дом. Погибли два человека, сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин в своих соцмедиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор сообщил о гибели двоих при атаке дронов на дом в Энгельсе

Фото: t.me / busargin_r Губернатор сообщил о гибели двоих при атаке дронов на дом в Энгельсе

Фото: t.me / busargin_r

«Семье будет оказана вся необходимая помощь», — заверил губернатор. На данный момент специалисты обследуют конструкции здания. Жильцам поврежденного дома обеспечат места временного размещения.

Главе района Максиму Леонову поручено организовать работу комиссии по оценке ущерба и охрану территории. Также будет открыта горячая линия для жителей по всем вопросам. На месте специалисты будут ликвидировать последствия атаки и оказывать необходимую помощь.

Марина Окорокова