Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Саратовскую область

Прошедшей ночью Саратовскую область атаковали вражеские дроны. В областном центре и Энгельсе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Два человека погибли, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При атаке БПЛА на Саратовскую область погибли два человека

Фото: Сгенерировано ИИ При атаке БПЛА на Саратовскую область погибли два человека

Фото: Сгенерировано ИИ

«В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека. Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в официальном сообщении. Также, по предварительным данным, есть пострадавшие. На месте работают все оперативные службы.

Угроза атаки ракет в Саратовской области была объявлена в 00:52 2 августа и продлилась час. В 03:55 МЧС объявили режим беспилотной опасности.

Марина Окорокова