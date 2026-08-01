Стало известно, кто находился в столкнувшемся с поездом под Ульяновском автомобиле

Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором при столкновении с грузовым поездом погибли двое граждан, сообщила в субботу полиция Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в субботу, 1 августа, около 11:05 на железнодорожном переезде рядом с платформой «163 км» около поселка Цильна грузовой поезд №3311, состоящий из 57 вагонов, следующий со станции Юдино (Казань) в Ульяновск, столкнулся с легковым автомобилем Suzuki Grand Vitara. Переезд, на котором произошло столкновение, регулируемый, с соответствующей сигнализацией.

В региональном УМВД отмечают, что 30-летний машинист поезда был трезв. В автомобиле находились водитель — 77-летний мужчина (был пристегнут ремнем безопасности) и 78-летняя пассажирка. Оба скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, уточняют в полиции.

Доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ) также ведут следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (ЦМСУТ СКР). По информации Приволжской транспортной прокуратуры, проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта ведет также и Ульяновская транспортная прокуратура.

По информации источника «Ъ-Волга», согласно предварительным выводам следователей, виноватым в столкновении мог оказаться водитель автомобиля. По одной из версий, водитель автомобиля начал выезд на переезд еще до предупреждающего сигнала о приближающемся поезде, но по какой-то причине у автомобиля на переезде заглох двигатель. Водитель безуспешно пытался завести мотор, вследствие чего он и пассажирка, вероятно, не успели покинуть автомобиль.

Сергей Титов