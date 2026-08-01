ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
В субботу, 1 августа, в рамках 2-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/2027 московский ЦСКА принимал самарские «Крылья Советов» Встреча завершилась со счетом 1:1.
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
В составе ЦСКА отличился Матия Попович. У гостей мяч забил Максим Витюгов.
Футболисты ЦСКА с четырьмя очками занимают промежуточное первое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с двумя баллами находятся на девятой позиции.