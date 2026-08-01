Самарская область оказалась на последнем месте в ПФО по динамике розничного оборота

Рейтинговое агентство РИА «Рейтинг» (входит в государственную медиагруппу «Россия сегодня») опубликовало на уходящей неделе рейтинг регионов по динамике изменений розничного оборота за январь-май 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно данным рейтинга, оборот розничной торговли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 84 субъектах РФ из 85 регионов рейтинга (новые регионы в анализе не учитывались). Отрицательная динамика выявлена только в Ямало-Ненецком автономном округе (– 2,9%). При этом в пяти регионах рост был более 10%. Лидерами по динамике являются Чукотский автономный округ (+18,8%), Ивановская область (+12,2%), Краснодарский край (+11,5%), Республика Башкортостан (+10,8%) и Астраханская область (+10,6%).

Ульяновская область заняла в рейтинге 19-е место (+7,9%), Оренбургская область — на 34-м месте (+5,9%). Самарская область заняла 74-ю позицию (+1,9%).

Среди регионов ПФО по динамике роста розничного оборота лидером стал Башкортостан. Ульяновская область заняла четвертое место, Оренбургская — на девятом месте. Самарская область — на последнем, 14-м месте.

В то же время по розничному обороту на одного жителя региона за январь-май распределение совсем иное. Лидером является Москва (263,1 тыс. руб.), на втором месте Санкт-Петербург (261,1 тыс. руб.), на третьем — Сахалинская область (258,5 тыс. руб.). Самарская область занимает 27-е место (177,4 тыс. руб.), Оренбургская — 54-е место (149 тыс. руб.). Ульяновская область — на 69-й позиции (132,4 тыс. руб.).

Среди регионов ПФО по розничному обороту на одного жителя лидирует Нижегородская область (197,6 тыс. руб.), за ней следуют Татарстан (189,8 тыс. руб.) и Башкортостан (188,2 тыс. руб.). Самарская область в ПФО по этому показателю — на четвертом месте, Оренбургская — на седьмом, Ульяновская — на 11-м месте.

По доле розничного оборота региона в общероссийском розничном обороте однозначным лидером является Москва (13,17%). Доля Самарской области составляет 2,08% (11-е место среди регионов России), Оренбургской — 1,02% (28-е место), доля Ульяновской области — 0,58% (51-е место общероссийского рейтинга).

Сергей Титов