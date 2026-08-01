«Рубин» победил «Акрон» в матче РПЛ

В субботу, 1 августа, в Самаре прошел матч 2-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/2027, в котором тольяттинский «Акрон» принимал «Рубин» из Казани. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Минеев Фото: Александр Минеев

В составе победителей отличились Андерсон Арройо и Мирлинд Даку. У «Акрона» мяч забил Арсений Дмитриев.

«Акрон» потерпел второе поражение подряд и замыкает турнирную таблицу РПЛ. «Рубин» одержал первую победу в сезоне и занимает восьмое место.

В следующем туре тольяттинская команда 8 августа сыграет на выезде с московским «Локомотивом». «Рубин» днем позже на своем поле встретится с «Оренбургом».

Андрей Сазонов