В Оренбуржье арестован курьер мошенников, отнявших у женщины 2,8 млн рублей

Сотрудники полиции Сакмарского района Оренбургской области задержали курьера телефонных мошенников, отнявших у жительницы поселка Жилгородок 2,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как было установлено следствием, обман происходил по стандартной схеме. Женщине позвонил неизвестный якобы из морга города Ростова, сообщив, что якобы они должны вернуть личные вещи ее погибшего мужа, и для этого необходимо назвать код из СМС-сообщения, что потерпевшая и сделала. Сразу после этого ей позвонил другой мошенник, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что, женщина сообщила код из СМС-сообщения мошенникам и тем самым стала участницей мошеннической схемы, так как на ее лицевой счет якобы были переведены 2,8 млн руб. Затем мошенник убедил перепуганную женщину, что она может избежать уголовной ответственности, если вернет деньги, следуя его инструкциям. После чего женщина сняла со своих счетов 2,8 млн руб и в поселке Жилгородок передала пакет с деньгами курьеру мошенников.

В УМВД отмечают, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность курьера, которым оказался ранее не судимый житель Оренбурга. Он пояснил, что похищенные денежные средства перевел на криптокошельки в одном из криптообменников Оренбурга своему куратору. Курьеру предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По ходатайству следствия он арестован и заключен в СИЗО.

В полиции отмечают, что следствие предпринимает усилия для установления остальных участников преступления.

Андрей Васильев