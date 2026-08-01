В Татарстане в этом году капитально отремонтируют 813 многоквартирных домов в 41 муниципальном образовании. На реализацию программы предусмотрено 11,2 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на капремонт 813 многоквартирных домов направят 11,2 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане на капремонт 813 многоквартирных домов направят 11,2 млрд рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Также в рамках программы запланирована замена 126 лифтов в 57 жилых домах в шести муниципалитетах.

К работам уже приступили в 537 многоквартирных домах в 41 муниципальном образовании. Капремонт завершен в 128 домах. Общее выполнение программы составляет 64%.

Анна Кайдалова