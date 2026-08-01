Исполнительный директор аэропорта «Пермь» утвержден генеральным

Новым гендиректором АО «Международный аэропорт Пермь» (МАП) утвержден Николай Тарануха, исполнительный директор предприятия, сообщает база данных СПАРК-Интерфакс. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 31 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Новапорт Холдинг» Фото: пресс-служба «Новапорт Холдинг»

Он сменил Дмитрия Будрина, занимавшего прежде пост технического директора МАП, возглавлявшего общество с начала июня. С 2025 года, пермским аэропортом руководила Светлана Архипова, до этого много лет она была замдиректора компании. По сообщению АО «Международный аэропорт Пермь», госпожа Архипова вышла на пенсию.

Еще 2 июня АО «Международный аэропорт Пермь» объявил о том, что генеральным директором АО стал Николай Тарануха. Ранее господин Тарануха также работал в структурах «Новапорт Холдинг», с 2021 года он возглавлял аэропорт Кемерово. Он был официально представлен краевым властям. По данным источников «Ъ-Прикамье», назначение господина Бурдина было связано с тем, что кандидатура Николая Таранухи на тот момент не была утверждена в Росавиации. По данным собеседников, на период согласования он занял в АО должность исполнительного директора.

АО «Международный аэропорт Пермь» управляет пермской воздушной гаванью с 2015 года. С тех пор генеральные директора общества менялись четыре раза. По итогам 2025 года выручка общества составила 3,256 млрд руб., чистая прибыль — 1,43 млрд руб., в сравнении с 2024 годом этот показатель увеличился на 35%. Из аэропорта выполняются рейсы в 18 городов России и восемь зарубежных стран. Аэродром Большое Савино — совместного базирования. Помимо гражданских воздушных судов его взлетно-посадочная полоса используется в интересах Минобороны.