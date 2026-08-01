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Ульяновский автозавод официально присвоил название «Буханка» автомобилям СГР

Ульяновский автомобильный завод (ООО «УАЗ») на своем официальном сайте перестал упоминать прежние названия моделей старого грузового ряда (СГР), заменив их давно употребляемым в народе названием «УАЗ Буханка».

Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

В пресс-службе автозавода подтвердили официальное признание народного названия СГР, отметив, что при этом в технической документации пока остаются прежние наименования моделей — УАЗ-452, 3303, 3741 и др.

В апреле этого года Ульяновский автомобильный завод подал в Роспатент заявки на регистрацию ряда товарных знаков, в том числе «УАЗ Буханка» на кириллице и UAZ Bukhanka на латинице.

Андрей Васильев