В аэропорту Самары задержаны авиарейсы из-за беспилотной опасности

Около 8 утра в субботу, 1 августа, были объявлены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Оренбурга, также ночью дважды вводились ограничения в московском аэропорту Домодедово. В 9:50 ограничения в аэропортах Самары и Оренбурга были сняты, в 10:30 — в аэропорту Домодедово, сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В связи с вводимыми ограничениями в самарском аэропорту Курумоч задержаны 11 авиарейсов, в том числе четыре авиарейса в Москву. В аэропорту Оренбурга авиарейсы вылетают по расписанию.

По данным Минобороны РФ, всего в течение минувшей ночи над территориями 17 регионов европейской части России с 20:00 мск 31 июля до 7:00 мск 1 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 274 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Андрей Васильев