В Казани сегодня могут ограничить движение по двум улицам

В Казани 1 августа при необходимости ограничат движение транспорта по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко. Ограничения связаны с проведением авиационного праздника «Я выбираю небо!», сообщила пресс-служба мэрии города.

С 10:00 до 22:00 движение могут ограничить по обеим сторонам улицы Сибгата Хакима на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова, а также по улице Бондаренко — от дома №3 по улице Сибгата Хакима до ее примыкания к улице Сибгата Хакима. Также будет закрыт доступ к смотровой площадке Центра семьи «Казан».

Кроме того, на время проведения праздника введут ограничения на использование водных объектов на участке реки Казанки.

Анна Кайдалова