В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотников
В Татарстане в 07:59 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Казань, Зеленодольск, Чистополь, Альметьевск, Бугульму и Лениногорск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотников
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Казань, Зеленодольск, Чистополь, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск отменена», — говорится в сообщении.
Также в республике в 09:17 отменили режим беспилотной опасности.
В аэропортах Казани и Нижнекамска вводились ограничения на полеты, теперь их сняли. В аэропорту Бугульмы продолжают действовать ограничения на прием и выпуск самолетов.