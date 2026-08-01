В Татарстане в 07:59 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Казань, Зеленодольск, Чистополь, Альметьевск, Бугульму и Лениногорск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотников

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотников

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Казань, Зеленодольск, Чистополь, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск отменена», — говорится в сообщении.

Также в республике в 09:17 отменили режим беспилотной опасности.

В аэропортах Казани и Нижнекамска вводились ограничения на полеты, теперь их сняли. В аэропорту Бугульмы продолжают действовать ограничения на прием и выпуск самолетов.

Анна Кайдалова