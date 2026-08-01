В Прикамье состоялись съемки нового фильма

Пермский край стал площадкой для сьемок нового фильма «Баба Яга на каникулах». Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своих соцсетях, декорациями к новому фильму стали деревня Шемети в Добрянском округе и музей «Хохловка». В съемках приняли участие Людмила Артемьева, Александр Ильин, Ян Цапник и Глафира Тарханова. Режиссером картины выступил Карен Захаров, а производством занимается компания «Фреш-фильм» Армена Ананикяна и Михаила Галустяна.

Напомним, в Пермском крае действует программа рибейта — возмещения части затрат на съемки на территории Пермского края при участии местных специалистов. Решение о выдаче компенсации принимается экспертным советом при пермской кинокомиссии, учрежденной министерством культуры Пермского края. По программе рибейта кинематографисты могут вернуть до 50% расходов. С 2019 года по программе рибейта кинокомпаниям выплачено 158 млн руб., поддержано 22 проекта и снято около 30 фильмов.