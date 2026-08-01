В Черноземье 2 августа ожидается жаркая и солнечная погода, до +30°C

В воскресенье, 2 августа, жителей Черноземья ожидает жаркая и солнечная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +17°C до +30°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +22°C, днем — +29°C, вечером опустится до +26°C, а ночью — до +17°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром ожидается +23°C, днем — +29°C, вечером будет +26°C, ночью — +19°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +22°C, днем поднимется до +29°C, вечером будет +26°C, ночью — +18°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром будет +23°C, днем температура составит +30°C, вечером — +26°C, а ночью она опустится до +19°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром ожидается +21°C, днем — +29°C, вечером — +26°C, а ночью температура снизится до +19°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром температура воздуха составит +23°C, днем поднимется до +29°C, вечером опустится до +27°C, а ночью составит +19°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова