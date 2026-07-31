СК расследует обрушение подъездов аварийного дома на Крымской в Саратове

Саратовские следователи расследуют уголовное дело по факту обрушения части стены аварийного дома № 3 на ул. Крымской в Заводском районе 31 июля (ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Саратовской области Фото: СУ СКР по Саратовской области

Дом 1957 года постройки признали аварийным еще в 2020 году. В сентябре 2025 года с подрядной организацией заключили договор на противоаварийные работы. По данным ЕИС «Закупки», капитальный ремонт проводило саратовское ООО «Унион-СК» за 9,4 млн руб. Однако в октябре из-за ненадлежащего исполнения обязательств частично обрушилась стена фасада. Контракт с компанией расторгли в ноябре.

Данных о пострадавших нет, однако в СКР указывают, что дом до сиз пор не расселен. На место происшествия выехал следователь для осмотра и установления обстоятельств. В ходе расследования действиям сотрудников подрядной организации дадут правовую оценку.

ООО «Унион-СК» зарегистрировано в апреле 2021 года. Фирма работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. С июня 2022 года директором значится Олег Кузнецов, он же единственный владелец. В 2025 году выручка компании составила 11 млн руб. (-18%), чистая прибыль - 1,3 млн руб. (-75%). Организация была победителем 14 госзакупок на 33 млн руб., из них четыре контракта на 5,3 млн руб. находятся в стадии исполнения.

Нина Шевченко